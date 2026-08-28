Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, orman sahasına atık döken kişileri tespit ederek ceza işlemi uyguladı.

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‎Vatandaşların her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri diğer yandan çevreye ve doğaya zarar veren kişilere de fırsat vermiyor.

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‎Atıkların bulunduğu yerden kaldırılmasını sağlayan ekipler, tutanak tutarak gerekli işlemleri yerine getirdi.

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‎Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 5326 sayılı kabahatler kanununun 41. Maddesi gereği, evsel veya bireysel atık ve artıkları bunların toplanması ya da depolanması için belirlenen yerler dışına atmak suretiyle çevrenin kirletilmesini yasaklar ve idari para cezası öngörür şeklindeki maddeye göre işlem yaparak ceza işlemi uyguladı.

‎ORMAN SAHASI KAMERA SİSTEMİYLE TAKİP EDİLİYOR

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, atıkların döküldüğü eski atık sahasının orman alanı kapsamında koruma altına alındığını, çöp ve atık dökülmesine izin vermediklerini belirtti.

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‎Söz konusu bölgenin kamera sistemiyle takip edildiğini belirten Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu ve benzeri alanlara inşaat malzemesi, eski mobilya, buzdolabı ve diğer atıkların dökülmemesi konusunda uyardı.

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‎Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile birlikte gerekli takip ve incelemelerin devam ettiğini hatırlatan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını, çevreye atık atmamaları konusunda uyarıda bulundu.