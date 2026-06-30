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Kaynak: AA

Bodrum Belediyesi, kaçak yapılarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2026 yılının ilk beş ayında 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında 45 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Haziran ayında ise 8 yapının daha yıkılmasıyla birlikte yıl başından bu yana yıkılan kaçak yapı sayısı 53'e ulaştı.

SON YIKIM AKYARLAR'DA

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen son çalışma, Akyarlar Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki yasal süreçleri tamamlanan kaçak eklentilere yönelik yapıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Belediye yetkilileri, yasal işlemleri tamamlanan 4 farklı adreste yıkım çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İlçe genelindeki kaçak yapıların yıkımının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği ifade edildi.