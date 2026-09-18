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Kaynak: AA

Bahama bayraklı, 243 metre uzunluğundaki Silver Nova, Santorini Limanı'ndan Bodrum'a giriş gerçekleştirdi.

Gemide çoğunluğu ABD'li 695 yolcu ile 534 mürettebat yer alıyor.. Gemi, gece Patmos Limanı'na gidecek.

Palau bayraklı, 193 metrelik Astoria Grande ise Bozcaada Limanı'na demir attı.

Gemide ağırlıklı olarak 262 Rus yolcu ile 381 mürettebat yer alıyor. Gemi, akşam Antalya Limanı'na hareket edecek.

Her iki gemiden inen yolcuların gün boyunca Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret edecek.