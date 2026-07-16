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Kaynak: AA

Muğla'nın Bodrum ilçesi, dünyanın en büyük mega yatlarından ikisine ev sahipliği yaptı. Cayman Adaları bayraklı Blue ve Hadar isimli lüks yatlar, Bodrum Yolcu Limanı'na yanaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Yurt dışından gelen dev yatlar için İzmir Aliağa'dan tankerlerle getirilen akaryakıt, limanda gerçekleştirilen operasyonla yatlara aktarıldı.

BLUE DÜNYANIN EN BÜYÜK 5'İNCİ MOTORYATI

Tam 160 metre uzunluğundaki Blue, dünyanın en uzun motoryatları listesinde 5'inci sırada yer alıyor.

Yata eşlik eden 136 metrelik Hadar ise listenin 22'nci sırasında bulunuyor. İki dev yatın aynı anda Bodrum Limanı'nda bulunması ilgiyle takip edildi.

İKİŞER HELİKOPTER PİSTİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Ultra lüks donanımlarıyla öne çıkan mega yatlarda ikişer helikopter pisti bulunuyor.

Ayrıca yatlarda spor salonu, sinema salonu, jakuzi, yüzme havuzu, plaj kulübü ve su sporları ekipmanları gibi birçok üst düzey yaşam alanı yer alıyor.

HADAR YENİ GÖRÜNÜMÜYLE İLK KEZ BODRUM'DA

Daha önce "Flying Fox" adıyla bilinen Hadar, tersanede gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından beyaz gövde tasarımıyla ilk kez Bodrum'a geldi.

Yeni görünümüyle limana yanaşan mega yat, hem deniz tutkunlarının hem de turistlerin ilgi odağı oldu.