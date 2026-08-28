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Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanlar, teknik direktör Burhan Eşer’in yönetiminde yapıldı. Yüksek tempoda geçen çalışmalarda futbolcuların antrenmandaki mücadeleci görüntüsü ve istekli performansı dikkati çekti.

Geride kalan 3 haftada 2 puan elde eden Bodrum FK, Manisa FK karşısında kazanarak ligdeki ilk galibiyetini hanesine yazdırmayı amaçlıyor.

Teknik direktör Burhan Eşer, mücadele öncesinde yaptığı açıklamada, sezon başlangıcının beklentileri doğrultusunda gerçekleşmediğini ifade etti ve futbolcularına olan güvenini dile getirdi.

Çalışmalarını sürdürdüklerini ve eksiklerini analiz ettiklerini aktaran Eşer, Manisa FK'nın lige iyi başladığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Manisa da lige iyi başlayan, 3 maçta 7 puanı olan, ofansif anlamda güçlü bir takım, iyi bir takım. Geçen seneki kadrosunu koruyup üstüne 3-4 takviye yapan bir takım. Analizlerimizi yaptık ama biz kendimiz gibi, beklentilerimize cevap verdiğimiz şekilde olursa orada inşallah hedefimiz ligin ilk 3 puanını almak olacak. İnşallah orada istediğimiz çalışmaları yapacağız. Orada da galibiyetle dönmek istiyoruz."