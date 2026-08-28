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Kaynak: AA

Şıralık bölgesinde bulunan Düzce Şehir Stadı’nda düzenlenen organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Şampiyonanın üçüncü gününde 13 yaş altı sporcular hedef karşısına geçti.

Makaralı yay yarışlarında üç seri deneme atışının ardından sporcular, bireysel ve takım kategorilerinde derece elde edebilmek için mücadele verdi.

Organizasyonun öğleden sonraki programında ise 15 yaş altı sporcular, klasik yay kategorisinde atışlarını gerçekleştirecek.

Türkiye’nin 47 ilinden 156 kulüp ve toplam 1404 sporcunun yer aldığı şampiyona, 30 Ağustos Pazar günü yapılacak müsabakaların ardından tamamlanacak.