Yeni sezon öncesi teknik yapılanmasını şekillendiren Bodrum FK, teknik sorumlu Burhan Eşer ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Bodrum Şehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine Başkan Vekili Selahattin Polat ile kulüp yöneticileri katılırken, taraflar yeni sözleşmeye resmi imzayı attı.

'HEDEFİMİZ SÜPER LİG'

İmza töreninde konuşan Başkan Vekili Selahattin Polat, geride kalan sezonda Süper Lig hedefini son ana kadar kovaladıklarını ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

Burhan Eşer'in kulübe uzun yıllardır önemli katkılar sunduğunu ifade eden Polat, şu sözleri kullandı:

"Geçen sezon hocamızla bir yıllık sözleşme yapmıştık. Kendisi de her türlü fedakarlığı gösterdi. Hocamızla 2 yıllık bir sözleşme daha imzaladık. Yeni sezonda farklı bir anlayış ve yeni bir hedefle yolumuza devam edeceğiz. Yönetim olarak Bodrum FK'yi yeniden hak ettiği noktaya taşımak ve Süper Lig'e çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

'BURASI BENİM TAKIMIM'

Teknik sorumlu Burhan Eşer ise kendisine duyulan güven için yönetime teşekkür ederek, başka kulüplerden teklifler almasına rağmen önceliğinin her zaman Bodrum FK olduğunu belirterek, "Lig bittikten sonra farklı kulüplerden teklifler almama rağmen önceliğim her zaman Bodrumspor oldu. Ben buranın futbolcusuydum, kaptanlığını yaptım, şampiyonluklar yaşadım. Burası benim için sadece bir kulüp değil, benim takımım." ifadelerini kullandı.

'YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ'

Yeni sezonun zorlu geçeceğini vurgulayan Eşer, Süper Lig'den düşen güçlü ekiplerin lige ayrı bir rekabet katacağını belirterek hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Eşer, "Yarım kalan hikayeyi tamamlamak için göreve devam ediyorum. Bu sezon bizi çok zorlu bir lig bekliyor. Ancak Bodrumspor her zaman hedefi zirve olan bir kulüp. Taraftarımızın ve tüm Bodrum'un desteğiyle hedefimize ulaşmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.