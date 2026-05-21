Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bodrum Belediyesi, sürdürülebilir bir gelecek ve çevre bilincinin erken yaşlarda kazanılması hedefiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik başlattığı sıfır atık eğitim programını başarıyla tamamladı. Dönem boyunca yürütülen çevre odaklı çalışmalar kapsamında 14 farklı okulda toplam bin 400 öğrenciye ulaşılarak atık yönetimi ve geri dönüşümün önemi anlatıldı.

Teorik bilgilendirmelerin yanı sıra pratik uygulamalara da yer verilen programda, Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret etmek isteyen 7 farklı ilkokuldan gelen toplam 225 öğrenciye tesisin işleyişi ve tanıtımı gerçekleştirildi. Çevre teknikerleri Filiz Hekimoğlu ve Zeynep Uyar Yabacı tarafından verilen eğitimlerde; karışık ambalaj atıklarının toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm yolculuğu detaylıca paylaşıldı.

Eğitim programı kapsamında şu kritik başlıklar öne çıktı:

Tehlikeli atıklar, bitkisel atık yağlar, elektrikli-elektronik eşyalar, atık piller ve atık ilaçların çöpe atılması durumunda doğaya vereceği zararlar ele alındı.

Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde bulunan 14 farklı atık grubunun nasıl ayrıştırılarak biriktirildiği ve ekonomiye nasıl kazandırıldığı aktarıldı.

Su ve enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla eğitim alan öğrencilere toplam bin 525 adet musluk ucu aparat (perlatör) dağıtımı yapıldı.

Planlanan mevcut eğitim programının başarıyla tamamlandığı belirtilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden yeni sıfır atık eğitimi talebinde bulunacak okullar olması durumunda, eğitim öğretim yılının sonuna kadar hem okullarda hem de 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi bünyesinde bilgilendirme faaliyetlerinin devam edebileceği açıklandı.