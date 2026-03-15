Yakından Bak: Böceklerin Gizli Dünyası’ başlıklı bilim kafe buluşması, Müfide Kadri Sanat Galerisi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (HUBİOM) Biyosfer Müze ve Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü iş birliğinde hazırlanan bilimsel illüstrasyonlardan oluşan "EntomolART’25 Entomolojik İllüstrasyon Sergisi" de katılımcıların beğenisine sunuldu.



"Bilimin ve sanatın buluştuğu bir Bilim kafe"

Sergi açılışı ile başlayan programda konuşma gerçekleştiren Öğretim Gör. Duygu Özdemir Cömert, Bilim Kafe etkinliklerinin bilimi toplumla buluşturma misyonuna dikkat çekerek bu etkinlikte farklı bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Böceklerin dünyasını yalnızca bilimsel yönüyle değil, aynı zamanda sanatın yorumlayıcı gücüyle ele alan bir etkinlik düzenlendiğini dile getiren Cömert, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan tüm akademisyenlere, kurumlara ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.



"Bilimsel illüstrasyonlar böceklerin karmaşık yapısını görünür kılıyor"

Programda konuşan Prof. Dr. Banu Bulduk Türkmen, bilimsel illüstrasyonun bilim ve sanatın kesişim noktalarından biri olduğunu belirterek, EntomolART’25 Entomolojik İllüstrasyon Sergisi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Serginin, böceklerin karmaşık yapısını ve biyolojik çeşitliliğini sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçladığını vurgulayan Prof. Dr. Banu Bulduk Türkmen, bilimsel gözlem ile sanatsal yorumun birleştiği bu çalışmaların hem araştırmacılar hem de sanatseverler için önemli bir kaynak niteliği taşıdığını dile getirdi. Sergi açılışında söz alan Prof. Dr. Mahmut Kabalak ise böceklerin yeryüzündeki biyolojik çeşitliliğin önemli bir bölümünü oluşturduğunu belirterek, bu canlıların yalnızca bilimsel araştırmalar açısından değil, aynı zamanda görsel ve estetik açıdan da oldukça zengin bir dünyaya sahip olduğunu ifade etti.



"Böcekler yaşamın her alanında karşımıza çıkan canlılardır"

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen Bilim Kafe söyleşisinde Prof. Dr. Emine Demir Özden, böceklerin yaşamımızdaki yeri ve ekosistem içindeki rolleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Böceklerin insan yaşamının neredeyse her alanında karşılaşılan canlılar olduğunu belirten Prof. Dr. Emine Demir Özden, bu canlıların dünya üzerindeki en zengin tür çeşitliliğine sahip canlı gruplarından biri olduğunu ifade etti. Günümüzde tanımlanmış bir milyondan fazla böcek türünün bulunduğunu belirten Prof. Dr. Özden, böceklerin karadan suya, sıcak bölgelerden soğuk coğrafyalara kadar çok farklı yaşam alanlarında varlık gösterdiğini ve bu sebeple insan yaşamıyla sürekli etkileşim içinde olduklarını dile getirdi.



"Ekosistem dengesinde kritik rol üstleniyor"

Böceklerin ekosistem içindeki işlevlerine de değinen Prof. Dr. Emine Demir Özden, sürdürülebilirlik ve ekolojik denge açısından böceklerin önemli roller üstlendiğini ifade etti. Ekosistemlerde bitkilerin üretici olarak temel yaşam kaynağını oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Özden, böceklerin ise çoğu zaman birincil tüketiciler olarak besin zincirinin önemli bir basamağını oluşturduğunu söyledi. Böceklerin doğaya sağladığı en önemli katkılardan birinin ise tozlaşma olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özden, tozlaşmanın yanı sıra ayrıştırma açısından da önemli katkılar sunduğunu ifade etti.



"Bilimsel illüstrasyonlar, bilginin aktarımında önemli bir araç"

"EntomolART’25 Entomolojik İllüstrasyon Sergisi", hakkında da konuşan Prof. Dr. Emine Demir Özden, bilimsel çizimlerin araştırmalar açısından önemli bir araç olduğunu belirtti. Günümüzde gelişmiş kamera teknolojileriyle çok ayrıntılı görüntüler elde edilebilmesine rağmen, bilimsel illüstrasyonların gözle görülmesi zor detayları ortaya koyabilme açısından benzersiz bir değere sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Emine Özden, bu çizimlerin bilimsel verinin aktarılmasında ve türlerin karakteristik özelliklerinin anlaşılmasında önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Yoğun ilgi ve katılımla gerçekleştirilen Bilim Kafe buluşması, katılımcıların sergiyi gezmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.