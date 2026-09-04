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Kaynak: Haber Merkezi

BMW, elektrikli otomobil ailesinde önemli bir değişime hazırlanıyor. Alman otomotiv devi, ürün gamının dikkat çeken modellerinden i4'ün üretimini 2027 yılında sonlandırarak yeni nesil elektrikli modellerine yer açacak.

İ4 ÜRETİMİ 2027'DE SONA ERECEK

BMW'nin ürün yöneticisi Bernd Körber'in daha önce yaptığı açıklamalarda yeni i3'ün teknik anlamda i4'ün halefi olacağı belirtilmişti. BMWBLOG'un paylaştığı bilgilere göre şirket, pazara bağlı olarak i4 üretimini en geç 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamen durduracak.

YERİNE COUPE VE CABRİO MODELLER GELİYOR

BMW, i4'ün ardından doğrudan yeni bir Gran Coupe modeli sunmayı planlamıyor. Bunun yerine Neue Klasse platformu üzerine geliştirilen tamamen elektrikli coupe ve cabrio modellerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Almanya'da görüntülenen test araçları da yeni nesil elektrikli cabrio modelinin geliştirme sürecinin sürdüğünü ortaya koydu.

İ3 TOURİNG DE YOLDA

Neue Klasse platformuyla yalnızca sportif modellere odaklanmayacak olan BMW, station wagon tutkunlarını da unutmadı. Şirket, tamamen elektrikli i3 Touring modelini de ürün gamına eklemeye hazırlanıyor.

2027 yılının ortalarında yollara çıkması beklenen i3 Touring, BMW'nin elektrikli model ailesindeki önemli yeniliklerden biri olacak.