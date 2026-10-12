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Kaynak: Haber Merkezi

Ridley Scott'ın yapımcılığını üstlendiği ve sinema tarihinin en ikonik evrenlerinden birini küçük ekrana taşıyan Blade Runner 2099, izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2049'da geçen son filmin 50 yıl sonrasını konu alan yapım, Amazon Prime Video kataloğundaki en büyük bütçeli projeler arasında yer alıyor.

Dizi, ismini aldığı 2099 yılında, başarılı bir replicant isyanının ardından androidlerin kontrolü ele geçirdiği Los Angeles'ta geçiyor. Hikâye, kardeşi için güvenli bir yaşam kurmaya çalışan ve hayatta kalmak için replicant kılığına bürünen Cora ile ömrünün sonuna yaklaşmış deneyimli bir Blade Runner olan Olwen'in kesişen yollarını merkeze alıyor. İkili, tüm şehrin kaderini değiştirecek karanlık bir komplonun ortasında kalıyor.

Yıldız isimleri buluşturan yapımda Cora karakterine genç yetenek Hunter Schafer hayat verirken, Oscar ödüllü usta oyuncu Michelle Yeoh ise Olwen rolüyle ekrana geliyor. Showrunner koltuğunda Silka Luisa'nın oturduğu dizinin ilk bölümlerini ise Shogun ile tanınan Jonathan van Tulleken yönetiyor. Merakla beklenen Blade Runner 2099, 25 Kasım'da tüm dünyayla aynı anda Amazon Prime Video'da izleyiciyle buluşacak.