Adilcevaz'da etkili olan yağışın ardından güneşin yeniden görünmesiyle gökyüzünde gökkuşağı oluştu. İlçenin çeşitli noktalarından izlenebilen gökkuşağı, bulutlarla birlikte ortaya çıkan manzarayla vatandaşların ilgisini çekti.
Gökyüzünde bir süre kalan gökkuşağını gören vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Renkli görüntüler, ilçenin doğal güzellikleriyle birlikte objektiflere yansıdı.
Yağış sonrasında oluşan manzaradan memnun kalan vatandaşlar, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında da paylaştı.