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Kaynak: Haber Merkezi

Kripto para piyasasında haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareket görüldü. Bitcoin’in fiyatı 19 Ekim 2026 Pazartesi günü 82 bin dolar eşiğini geride bırakarak 82 bin 422,98 dolara ulaştı. Günlük kazancı yüzde 0,75 olan dijital varlığın toplam piyasa büyüklüğü 1,66 trilyon dolara yaklaştı. Buna rağmen son bir haftalık değişim yüzde 1,30 düşüş olarak gerçekleşti.

Piyasalardaki olumlu havada, Çin’den açıklanan ekonomik göstergelerin tahminleri geride bırakması ve ham petrolün ucuzlaması etkili oldu. Ancak Bitcoin’in yedi günlük performansının hâlâ ekside olması, son yükselişin henüz kalıcı bir ivme kazandığını söylemek için yeterli olmadığını ortaya koydu.

ÇİN’İN BÜYÜME RAKAMLARI KRİPTO PARALARA DESTEK SAĞLADI

Bitcoin’deki fiyat artışının arkasındaki gelişmelerden biri, Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte öngörülenden daha hızlı büyümesi oldu. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından paylaşılan rakamlara göre, yıllık ekonomik büyüme ikinci çeyrekte yüzde 4,3 düzeyindeyken üçüncü çeyrekte yüzde 4,5’e çıktı.

Tüketim cephesinde de tahminlerin üzerinde bir sonuç ortaya çıktı. Eylül ayında Çin’de perakende satışların yüzde 0,5 artması bekleniyordu. Açıklanan veriler ise satışların yüzde 1,1 yükseldiğini gösterdi. Bu gösterge önceki ay yüzde 0,4 seviyesinde bulunuyordu.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki bu tablo, küresel ekonomik büyümeye ilişkin beklentiler açısından olumlu karşılandı. Ekonomik görünümdeki iyileşmenin, yatırımcıların Bitcoin gibi fiyat hareketleri daha yüksek risk taşıyan araçlara ilgisini artırmış olabileceği belirtiliyor.

PETROLÜN UCUZLAMASI FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Kripto para piyasasındaki hareketlilikte enerji maliyetlerindeki düşüş de rol oynadı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya uygulanan enerji yaptırımlarıyla ilgili muafiyet kararı, dünya genelinde petrol arzının genişleyebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Petrol fiyatlarının uzun süre düşük seviyelerde seyretmesi durumunda enflasyon üzerindeki maliyet baskısının azalabileceği öngörülüyor. Bu olasılığın, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri düşürmesine yönelik beklentiler üzerinde de etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Daha düşük faiz ihtimali, yatırımcıların Bitcoin ve benzeri riskli yatırım araçlarına talebini destekleyebilecek unsurlardan biri olarak görülüyor. Bununla birlikte Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin sürmesi, küresel enerji piyasalarında ve finansal sistemdeki belirsizliklerin devam etmesine neden oluyor.

HAFTALIK PERFORMANS DÜŞÜŞ BÖLGESİNDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Analistlere göre Bitcoin’deki son fiyat hareketi, önceki günlerde yaşanan gerilemenin ardından yatırımcıların yeniden alıma yönelmesiyle bağlantılı olabilir. Günlük yüzde 0,75’lik artışa karşın yedi günlük dönemde yüzde 1,30 kayıp bulunması, son kazanımların önceki düşüşü karşılamadığını gösteriyor.

Piyasanın önde gelen diğer kripto varlıklarında da haftalık sonuçların çoğunlukla negatif olması, satış yönündeki baskının henüz bütünüyle ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

Kripto para piyasasının önümüzdeki günlerdeki yönünü belirleyebilecek başlıca başlıklar arasında Çin’in açıklayacağı yeni ekonomik göstergeler, petrol fiyatlarındaki değişim, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve Orta Doğu’daki gelişmeler bulunuyor.