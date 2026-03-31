Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kaybederek 12.626,35 puandan kapattı.Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,24 puan ve yüzde 0,19 artışla 12.650,59 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,03 ile turizm olurken, en çok gerileyen yüzde 0,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın iyimser açıklamaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artırmayacağına dair beklentiler olumlu etki yaratırken, bölgedeki devam eden çatışmalar risk algısını yüksek tutmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerinin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, İngiltere'de büyüme, Almanya'da işsizlik oranı ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.900 seviyelerinin direnç, 12.500 ve 12.400 puanların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.