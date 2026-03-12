Yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 90,89 puan ve yüzde 0,69 artış kaydederek 13.291,27 puana yükseldi.Toplam işlem hacmi 64,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,83 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,25 oranında prim yaptı.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,13 ile petrol, kimya, plastik olurken; en çok gerileyen ise bankacılık sektörü oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki yeniden yükseliş ve ABD’deki enflasyon belirsizliği nedeniyle olumsuz bir görünüm sergiliyor.

Orta Doğu’daki devam eden çatışmalar fiyatlamaları etkiliyor; bu gelişme petrol piyasasındaki dalgalanmaları artırarak hisse senedi piyasalarına da negatif yansıyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi ise TCMB’nin faiz kararı öncesinde küresel piyasalardan pozitif ayrışarak günün ilk yarısını alıcılı tamamladı.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB’nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasını öngörüyor.

Analistler, günün devamında yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de dış ticaret dengesi, işsizlik maaşı başvuruları, konut başlangıçları ile inşaat izinlerinin izleneceğini vurguladı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puan direnç, 13.200 ile 13.100 puan ise destek olarak öne çıkıyor.