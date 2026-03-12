Piyasalardaki savaş atmosferine rağmen altının beklenen sıçramayı yapmamasını değerlendiren Mert Başaran, bir YouTube kanalında yatırımcıların yanıldığı noktaya dikkat çekti.
Mert Başaran en çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı: Altın, Dolar, Borsa veya Bitcoin mi?
Mert Başaran, altın yatırımcısının merak ettiği "Savaş varken altın neden yükselmiyor?" sorusuna net yanıt verdi. Başaran, "Altın fiyatı düşmese de, yerinde bile kalsa; dolardaki ufak artışlar gram altına yansıyacağı için yatırımcı yine kazanacaktır" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Başaran, "İnsanlar savaşın neden zemin hazırlamadığına şaşırıyor. Aslında şaşıracak bir şey yok; piyasa bu durumu önceden fiyatlamıştı. Altın, dolar bazında son 12 yılda yüzde 200 artış göstererek 20 yıllık yükselişini son 2 yıla sığdırdı" ifadelerini kullandı.
Ons altın fiyatlarındaki teknik seviyelere değinen Başaran, büyük jeopolitik olaylara rağmen belirli seviyelerin aşılamamasının bir satış baskısına işaret ettiğini savundu:
"Bu kadar büyük olaylarda bile ons altın 5 bin 600 seviyesini kırmıyorsa dikkatli olmak lazım. Demek ki birileri yukarıdan mal boşaltıyor. Şu an 5 bin ile 5 bin 200 dolar arasında yatay bir grafik oluştu. Yeni bir yükseliş trendi için 5 bin 650 dolar seviyesinin aşılması şart."
Ons fiyatı sabit kalsa bile Türkiye'deki yatırımcı için gram altının hâlâ potansiyel taşıdığını belirten Başaran, bunun nedenini dolar kuruna bağladı. Başaran, “Altın fiyatı düşmese de, yerinde bile kalsa; dolardaki ufak artışlar gram altına yansıyacağı için yatırımcı yine kazanacaktır” dedi.
Doların kademeli artışının gram altına yansıyacağını ifade eden ekonomist, altının mutlaka portföylerde bulunması gerektiğinin altını çizdi.
Alım yapacak vatandaşlara stratejik tavsiyelerde bulunan Başaran, panik alımlarından kaçınılması gerektiğini şu şekilde vurguladı:
“Fiyat zirve yaptıktan sonra mutlaka bir dip arayışına girer. Örneğin 5 bin 600 seviyelerinden almak yerine, fiyatın 5 bin seviyelerinde dengelendiği yatay süreçleri tercih edin. 3 bin 500 seviyelerindeki bir köpük fiyat yerine, 3 bin - 3 bin 100 bandına çekilmeleri takip etmek daha mantıklıdır.”
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.