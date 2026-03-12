Mert Başaran en çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı: Altın, Dolar, Borsa veya Bitcoin mi?

"Bu kadar büyük olaylarda bile ons altın 5 bin 600 seviyesini kırmıyorsa dikkatli olmak lazım. Demek ki birileri yukarıdan mal boşaltıyor. Şu an 5 bin ile 5 bin 200 dolar arasında yatay bir grafik oluştu. Yeni bir yükseliş trendi için 5 bin 650 dolar seviyesinin aşılması şart."