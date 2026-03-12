Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazanarak 13.200,38 puandan kapattı.Bugün açılışta endeks, önceki kapanışa göre 38,65 puan ve yüzde 0,29 gerileyerek 13.161,73 seviyesine indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi ise yüzde 0,60 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,87 ile kimya petrol plastik olurken, en çok gerileyen yüzde 1,44 ile ulaştırma sektörü oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi ve ABD’deki enflasyon belirsizliği nedeniyle negatif bir görünüm sergiliyor. Orta Doğu’daki devam eden çatışmalar fiyatlamaları etkilerken, bu durum petrol piyasasında dalgalanmalara yol açıyor ve hisse senedi piyasalarına da olumsuz yansıyor.

Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon beklentilerini şekillendirmeye devam etmesi, yatırımcıların temel odak noktası haline geldi.

Ülkelerin stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürme konusunda anlaşmasına rağmen, Irak petrol tankerleri ve Umman petrol tanklarının İran tarafından saldırıya uğraması petrol fiyatlarını tekrar sert yukarı taşıdı. Bu gelişme küresel risk algısını artırdı.Analistler, bugün yurt içinde TCMB’nin faiz kararı, ödemeler dengesi, para ve banka istatistiklerinin; yurt dışında ise ABD’de dış ticaret dengesi, işsizlik maaşı başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin izleneceğini vurguladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.000 seviyelerinin destek, 13.300 ve 13.400 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtti.AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB’nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını öngörüyor.

Ankete göre ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 30 seviyesinde yer alıyor. Ayrıca cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vermesi bekleniyor.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2026 yılında ise 32 milyar 990 milyon dolar açık vereceğini tahmin ediyor.