Düşüş eğilimiyle hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 sularında önceki kapanışa kıyasla 306,6 puan ve yüzde 2,15 kayıpla 13.953,30 seviyesine indi.Toplam işlem hacmi 117,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,13, holding endeksi ise yüzde 3,39 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında tek kazanan yüzde 0,8 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok gerileyen bankacılık sektörü oldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklere dair haber akışı yatırımcıların odağını korumaya devam ediyor. ABD-İran arasındaki gerilim, bölgedeki risk iştahını daraltırken bu etki yurt içi piyasalara da sıçradı. Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, 14.343,11 puana kadar tırmandıktan sonra gelen satış baskısıyla düşüşe geçerek ilk yarıyı negatif tamamladı.Yurt içinde açıklanan verilere göre, ocak ayında Türkiye genelinde satılan konut sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 azalarak 111 bin 480 adet oldu.Tüketici güven endeksi şubatta aylık yüzde 2,3 artarak 85,7 seviyesine yükseldi. Kısa vadeli dış borç stoku ise 2025 dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 gerileyerek 165,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Analistler, günün ikinci yarısında jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ve ABD dış ticaret dengesi gibi önemli verilerin izleneceğini vurguladı. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 13.850 ve 13.750 puan destek, 14.100 ile 14.200 puan ise direnç olarak öne çıkıyor.