Dün genel olarak alıcı bir görünüm sergileyen Borsamızda BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kazancıyla 14.259,90 puandan kapattı. Bugünkü açılışta endeks, önceki kapanış seviyesine kıyasla 80,39 puan ve yüzde 0,56 artış kaydederek 14.340,28 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi ise yüzde 0,32 oranında değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile finansal kiralama faktoring olurken, tek kaybettiren yüzde 0,49 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran geriliminin yarattığı baskıya rağmen yapay zeka alanındaki iş birliklerinden destek alarak yükseliş eğilimini sürdürürken, Fed'in dün yayımladığı toplantı tutanakları dikkatleri üzerine çekti. Tutanaklar, yetkililer arasında politika konusunda belirgin görüş ayrılıkları olduğunu gösterdi.Enflasyon, büyüme beklentileri ve iş gücü piyasasındaki belirsizliklerin vurgulandığı tutanaklarda, bazı üyelerin enflasyonun öngörülen şekilde yavaşlaması halinde faizde ek indirimlere gidilebileceğini savunduğu belirtildi.

Diğer bazı yetkililer ise gelen verilerin ışığında politika faizinin bir süre daha sabit tutulmasının daha uygun olacağını ifade etti.Jeopolitik cephede ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye Diego Garcia Adası'nı Mauritius'a iade etmemesi çağrısı yaptı ve İran'ın anlaşmayı reddetmesi durumunda adadaki askeri üssü devreye sokabileceklerini açıkladı. Bu gelişme, küresel risk iştahını kısmen olumsuz etkiledi.Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise "Trump'ın İran konusunda ilk tercihi diplomasidir ancak askeri hazırlık da tamamlanmıştır" açıklamasıyla gerilimin kısa vadede artabileceği endişelerini güçlendirdi.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, tüketici güven endeksi ve kısa vadeli dış borç stoku verilerinin; yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ile ABD dış ticaret dengesinin izleneceğini vurguladı. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puan direnç, 14.100 ile 14.000 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.