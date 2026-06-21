Esenler Belediyesi’nin Babalar Günü kapsamında düzenlediği “Babamla Oyuncak Tasarlıyorum” etkinliğinde babalar ve çocukları birlikte oyuncak yaptı, geleneksel sokak oyunları oynadı. Kuşaklar arası bağların güçlendiği renkli bir gün yaşandı.

Esenler Belediyesi’nin Babalar Günü’ne özel hazırladığı program, Çocuk Sokağı’nda bulunan Esma Biltaci Anne Çocuk Kampüsü’nde yoğun katılım ile yapıldı. Etkinlikte babalar ve çocukları birlikte yaratıcı atölyelerde çalışarak çeşitli oyuncaklar tasarladı. Üretilen oyuncaklar sergilenirken, emeği geçen tüm katılımcılara başarı sertifikaları takdim edildi. Hazırlanan sinevizyon gösterimiyle de atölye sürecindeki keyifli ve samimi anlar büyük beğeni topladı.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri “Babamın Sokak Oyunları” atölyesi oldu. Babalar, çocukluk yıllarının unutulmaz oyunlarını kendi çocuklarıyla birlikte oynadı. Misket, topaç, istop, yakar top ve seksek gibi geleneksel oyunlar büyük bir coşkuyla oynanırken hem eğlenceli hem de duygusal görüntüler ortaya çıktı. Uzun zamandır ekran başında vakit geçiren çocukların bu oyunları deneyimlemesi, aileler tarafından da takdir edildi.

Esenler Belediyesi, bu tür etkinliklerle ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesini teşvik etmeyi, çocukların geçmişin oyun kültürünü tanımasını ve babalarla aralarındaki bağın güçlenmesini amaçlıyor. Program, sadece eğlence odaklı değil, aynı zamanda eğitici ve birleştirici yönleriyle de öne çıktı.

Etkinliğe katılan bir çocuk, babasıyla birlikte hazırladıkları davulu sergilerken şunları söyledi: “Babalar Günü için kardeşim, ben ve babam davul yaptık. Davul çok güzel oldu. Bugün buraya geldik. Babam çalıştığı için gelemedi, biz onun yerine de geldik. Babamı çok seviyorum.”

Oğluyla birlikte atölyeye katılan bir baba ise şöyle konuştu: “Esenler Belediyesi’nin Babalar Günü için düzenlediği etkinliğe katıldık. Oğlum ile geldim, birlikte oyuncak bir enstrüman yaptık ve onu sergiliyoruz. Beraber yaptık, ikimiz de emek verdik. Böyle organizasyonların hem babalar hem de çocuklar için çok güzel olduğunu düşünüyorum.”

Esenler Belediyesi’nin Babalar Günü etkinlikleri, ilçede her yıl artan bir ilgiyle takip ediliyor. Aile odaklı sosyal projeleriyle dikkat çeken belediye, bu tür etkinliklerle toplumda pozitif bağları güçlendirmeye devam ediyor. Katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlanan program, unutulmaz anılarla sona erdi.