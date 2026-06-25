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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, küresel barışın inşası bağlamında, 6 ay önce Cenevre'de yapılan son toplantıdan bu yana koşulların "daha zorlu" bir hal aldığını belirtti.

DiCarlo, "Sivil Toplum Kuruluşları-BM Barış İnşası Diyaloğunun Değerlendirmesi" konulu toplantıda konuştu.

Barışın inşası için planlanan faaliyetlere ayrılan kaynakların "kısıtlı" olduğunu söyleyen DiCarlo, "6 ay önce Cenevre'de yaptığımız son toplantıdan bu yana, küresel koşullar daha zorlu bir hal aldı. Artan jeopolitik gerilimlere, uzun süreli çatışmalara, büyüyen kutuplaşmaya ve daralan sivil alana tanık olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

DiCarlo, bu bağlamda sivil toplum ile BM arasındaki ortaklığın "kritik önem" arz ettiğini vurgulayarak, ihtiyaçların arttığı ve kaynakların azaldığı bir dönemde, "daha etkili şekilde birlikte çalışmanın gerekliliğine" işaret etti.

Cenevre'de daha önce bu konuda yapılan toplantılarda öne çıkan maddelere değinen DiCarlo, barışın inşası için diyaloğun ötesine geçen daha güçlü işbirliklerine ihtiyacı vurguladı.

DiCarlo, bugünkü toplantının, bu önceliklerin sürekli şekilde takip edilmesine dair "ortak kararlılığı" yansıttığını dile getirdi.

Rosemary DiCarlo, "Hiçbirimiz yalnız hareket edemeyiz, sivil toplum, üye devletler ve Birleşmiş Milletler Sekreterliği, önümüzdeki zorluklar için barış inşasını güçlendirmek üzere birlikte ilerlemelidir ve departmanım bu ortaklığa tamamen bağlıdır." diye konuştu.