Uzman isim altında rakam verdi: Yazı hangi rakamla kapatacağını söyledi

Özellikle Kevin Warsh liderliğindeki Fed’in enflasyonla mücadelede daha sert adımlar atacağı beklentisi, ABD tahvil faizlerini ve dolar endeksini yukarı yönlü destekliyor. Atılal, Temmuz-Eylül döneminde açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinin kritik olduğunu ve bu baskının yaz sonuna kadar uzayabileceğini ifade etti.