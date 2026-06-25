Küresel piyasalarda altın fiyatlarının seyri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomist Baki Atılal, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’un sorularını yanıtlayarak altın piyasasındaki beklentileri, kritik teknik seviyeleri ve olası senaryoları paylaştı. Atılal, altın fiyatlarında yeni bir rallinin yaşanmasının Fed’in faiz kararından ziyade, ABD’deki reel faizlerin gerilemesine ve ekonomik büyümenin yavaşlamasına bağlı olduğunu belirtti.
Uzman isim altında rakam verdi: Yazı hangi rakamla kapatacağını söyledi
Ekonomist Baki Atılal, altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Ons altın için kritik destek seviyelerini açıklayan Atılal, yaz sonu gram altın tahminini paylaştı. İşte altın piyasasında beklenen kritik rakamlar.Kaynak: Haber Merkezi
ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin duruşu ve doların küresel ölçekte güç kazanması, ons altın üzerindeki baskıyı canlı tutuyor. Altının faiz getirisi olmayan bir varlık olması nedeniyle ABD tahvilleriyle rekabet ettiğini belirten Baki Atılal, risksiz getirilerin yüzde 5-6 seviyelerinde seyretmesinin altının fırsat maliyetini artırdığını vurguladı.
Özellikle Kevin Warsh liderliğindeki Fed’in enflasyonla mücadelede daha sert adımlar atacağı beklentisi, ABD tahvil faizlerini ve dolar endeksini yukarı yönlü destekliyor. Atılal, Temmuz-Eylül döneminde açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinin kritik olduğunu ve bu baskının yaz sonuna kadar uzayabileceğini ifade etti.
Ons altın fiyatlarında geleceğe yönelik hem teknik hem de psikolojik öneme sahip seviyeler bulunuyor. Piyasanın yön bulmasında öne çıkan rakamlar şu şekildedir:
4.000 Dolar Seviyesi: İlk ve en önemli psikolojik savunma hattı. Merkez bankaları ve uzun vadeli yatırımcıların alım bölgesi olarak değerlendiriliyor.
3.850 Dolar Seviyesi: 4.000 doların aşağı yönlü kırılması durumunda ralli düzeltme noktası olarak ilk hedef haline gelecektir.
3.500 - 3.600 Dolar Bandı: Bu seviyelere gerileme yaşanması, uzun vadeli yükseliş trendinin sorgulanmasına yol açabilir.
4.300 ve 4.500 Dolar Dirençleri: Yukarı yönlü hareketlerde 4.300 dolar ilk aşılması gereken dirençtir. 4.500 doların geçilmesi durumunda ise piyasada 5.000 dolar seviyesi yeniden konuşulabilir.
Ekonomist Baki Atılal'a göre, ons altında yeni bir yükseliş dalgasının başlaması için sadece Fed'in faiz indirmesi yeterli olmayacak. Yatırımcıların şu makroekonomik verileri takip etmesi gerekiyor:
Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı: İstihdamda yavaşlama ve işsizlikte artış, Fed'i faiz indirimine zorlayabilir.
Çekirdek PCE ve TÜFE: Büyüme yavaşlarken enflasyonun yüksek kalması (stagflasyon), altın için en güçlü yükseliş senaryosudur.
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri ve Reel Faizler: Reel faizlerin düşüşe geçmesi altını doğrudan yukarı taşır.
Dolar Endeksi (DXY): Doların zayıflaması altının önündeki engelleri kaldırır.
Merkez Bankası Alımları: Çin ve Hindistan gibi ülkelerin rezerv çeşitlendirme amaçlı altın alımları piyasaya yapısal destek sunuyor.
İç piyasada gram altının performansını değerlendiren Atılal, kısa vadede ons altının etkili olabileceğini ancak 3-6 aylık süreçte dolar/TL kurunun yön belirleyici olacağını ifade etti. Türkiye'deki kontrollü ve kademeli kur artışının, ons altındaki olası düşüşleri törpüleyebileceğini belirten uzman, gram altın yatırımcısının sadece ons altına odaklanmaması gerektiğinin altını çizdi.
Baki Atılal, önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini üç farklı senaryo üzerinden şu şekilde aktardı:
Baz Senaryo: ABD ekonomisinin sert bir resesyona girmediği ve Fed'in faizleri yüksek tuttuğu ortamda; ons altın 4.100-4.300 dolar bandında dengelenir. Dolar/TL'nin 47,5-48 seviyelerine gelmesiyle gram altın 6.400-6.800 TL bandında yer alır.
Olumlu Senaryo: ABD verilerinin zayıflaması ve jeopolitik risklerin artmasıyla ons altın 4.700-5.000 dolar bandına çıkabilir. Bu durumda gram altında 7.000 - 7.400 TL ve üzeri seviyeler görülebilir.
Olumsuz Senaryo: Fed'in daha da sıkılaşmasıyla ons altın 3.850 dolara gerilese bile, yurt içinde döviz kurunun desteği sayesinde gram altındaki düşüşler sınırlı kalacaktır.