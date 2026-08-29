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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul’a yüklü miktarda silah sevkiyatı yapılacağı belirlendi.

Bunun üzerine sevkiyatla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir araç, Kurtköy Gişeleri’nde durduruldu. Araçta bulunan B.İ. ve S.K. kontrollü şekilde araçtan indirildi. Yapılan incelemede, durdurulan aracın silahları taşıyan asıl araca öncülük ettiği tespit edildi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, silah sevkiyatını gerçekleştiren aracın Pendik’teki bir akaryakıt istasyonunda olduğunu belirledi. Belirlenen araca operasyon düzenleyen ekipler, sürücü S.E.’yi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda 120 tabanca ve 120 şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.