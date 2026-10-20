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Kaynak: Haber Merkezi

Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da 6 ay hapis cezası aldığı yönündeki iddialara ilişkin Hamburg Yerel Mahkemesi'nden resmi yanıt geldi. Mahkeme, Yılmaz hakkında verilmiş bir mahkumiyet kararı bulunmadığını doğrularken, basına sızdırılan belgeler hakkında sahtecilik şüphesiyle başsavcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

BİRAN DAMLA YILMAZ HAKKINDAKİ HAPİS İDDİASI YALANLANDI

"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'ın, Almanya'da yaptırdığı 285 bin euroluk estetik işlemlerin ücretini ödemediği ve 6 ay hapis cezası aldığı iddiaları gündemi sarsmıştı.

TV100'ün haberine göre, ünlü oyuncunun avukatı Murat Umut Akbeniz, haberlere dayanak gösterilen belgelerin sahte olduğunu ve müvekkilinin adının lekelenmeye çalışıldığını açıkladı.

ALMAN MAHKEMESİ: HAKKINDA MAHKUMİYET KARARI YOK

Hamburg Yerel Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonucunda, 13 Ekim 2026 tarihli resmi yazı kamuoyuyla paylaşıldı.

Mahkeme kararında, söz konusu dosyada Biran Damla Yılmaz'ın adının dahi geçmediği ve hakkında hiçbir mahkumiyet kararı verilmediği açıkça teyit edildi.

BELGELERDE SAHTECİLİK ŞÜPHESİ: DOSYA BAŞSAVCILIKTA

Haberlere konu olan belgelerin başka bir kişiye ait olduğu ve isim değiştirilerek basına servis edildiği saptandı.

Hamburg Yerel Mahkemesi'nin evraklardaki sahtecilik şüphesini tespit ederek dosyayı derinlemesine araştırılması için Hamburg Başsavcılığı'na sevk ettiği bildirildi. Yılmaz'ın avukatı, ünlü oyuncunun itibarını zedeleyen asılsız haberlerle ilgili yasal süreç başlatacaklarını duyurdu.