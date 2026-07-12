Kaynak: İHA

Kilis’te 45 yılı aşkın süredir iğne iplikle sanata hayat veren Cuma Yıldız, bir dönemin en gözde zanaatlarından biri olan yorgancılığın gün geçtikçe eriyip gitmesinden dertli. Bugüne dek 25 çırak yetiştirmesine rağmen şimdilerde mesleği devredecek genç bulamadığını belirten deneyimli usta, yorgancılığın yeniden canlanması için acil destek bekliyor.

"YORGANCI DENİLİNCE AKLA KİLİS GELİRDİ"

Yorgancılığın Kilis’in kültürel ve ekonomik geçmişinde çok önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Yıldız, mesleğe olan ilginin tamamen bittiğini vurguladı. Yıldız, "45 yılı aşkın süredir bu mesleğe emek veriyorum. Eskiden dükkanlarımız çıraklarla dolardı, şimdi ise kimse bu işi öğrenmek istemiyor. Yorgancılık ancak küçük yaşta öğrenilebilecek bir zanaattır ama maalesef çırak bulmak artık imkansız hale geldi" dedi.

MEMURİYETLE KIYASLANAN KAZANÇLARDAN, AYLARCA SÜREN SATIŞSIZLIĞA

Ekonomik şartların ve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle geleneksel yorgancılığın ağır bir darbe aldığına dikkat çeken Yıldız, geçmiş yıllardaki kazançlarını şu çarpıcı sözlerle özetledi: "Eskiden Kilis’te memura kız vermezlerdi, yorgancıya verirlerdi. Çünkü bir memurun bir ayda aldığı maaşı, biz bir haftada cebimize koyardık. Ben bu meslekle ev geçindirdim, evlatlarımı okuttum. Ancak bugün geldiğimiz noktada, bir memurun kazandığının onda birini bile göremiyoruz. İşler o kadar durma noktasına geldi ki, en son yorganımı tam 2 ay önce satabildim."

KURTULUŞ REÇETESİ: VALİLİK DESTEKLİ KOOPERATİF

Geleneksel el sanatının tarihin tozlu raflarına kalkmaması için çözüm önerileri de sunan usta yorgancı, devlet yetkililerine çağrıda bulundu. Valilik öncülüğünde atılacak adımların sektöre can suyu olabileceğini belirten Yıldız, "Devletimizin ve yetkililerimizin ustalarla bir araya gelmesi şart. Valiliğimizin öncülüğünde el sanatları üzerine bir kooperatif kurulabilir. Biz ustaların diktiği ürünler, Valilik güvencesi ve markasıyla pazarlanırsa bu sektör az da olsa yeniden nefes alır. Mesleğimizin kaybolup gitmesine izin verilmemeli" şeklinde konuştu.