Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi Zambak Sokak’ta meydana geldi. Celal Can Er, eski kız arkadaşına sanal medyadan takip isteği gönderdiği iddiasıyla husumetli olduğu Yunus Emre Çoşkun’u konuşmak için okullar bölgesine çağırdı.

İddiaya göre Celal Can Er ve arkadaşları ile Yunus Emre Çoşkun arasında arbede çıktı. Bu sırada Çoşkun, yanında getirdiği 26 santimlik ekmek bıçağıyla Er’i yaraladı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülen Er, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçıp, bir süre sonra polise teslim olan Yunus Emre an Çoşkun tutuklandı.

TAKİP İSTEĞİ 2024 YILINDA YAŞANMIŞ

Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanan tutuklu sanık Yunus Emre Çoşkun, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Aralarındaki ‘takip isteği gönderme’ meselesinin 2024 yılında yaşandığını daha sonra konuşup hallettiklerini hatta 2026 Şubat ayında Celal Can Er’i kendisinin asker eğlencesine çağırdığını ve beraber eğlendiklerini anlatan Yunus Emre Çoşkun, “Eskiden tanımadığım biri bana yazmıştı, konuşmuştuk. Celal Can beni arayıp söyleyince durumu ona anlattım hatta konuşmaların ekran görüntülerini de ilettim. 2026 yılına kadar hiçbir sorun yaşamadık. Asker eğlenceme geldiğinde ‘iyi ki kız yüzünden arkadaşlığımız bozulmamış’ demişti.

Ağustosta askerden gelince olay gününe kadar evden çıkmamıştım. Bir arkadaşımın arabasına bakmaya gitmiştim. Dönerken K.M.’yi gördüm. Muhabbet ettik. Ben eve gittim. Akşam beni K.M.’ye ait bilmediğim bir numara ısrarla aradı. Celal Can beni çağırıyordu. Israr etti, evime gelebileceğini falan söyledi. Çok istemesem de taksiyle Site’ye gittim. Parkta araçtan iniyorken Celal Can bana yumruk attı. Birisi ‘burası kalabalık okulun orada konuşun’ dedi.

Beni arabaya zorla bindirmeye çalıştılar. Sonra araca 5 kişi bindi. Celal Can bana bir tane daha vurdu. Yumruk attı hakaret etti. Kendisini yapma, etme diye ikna etmeye çalıştım. En son P. beni tuttu. Ben elimle itip kenara geçmeye çalıştım. Etrafımı yuvarlak yapmışlardı. Son 3’üncü darbeyi alınca bıçağı çekip hedef gözetmeden salladım. Karın bölgesi diye hatırlıyorum. Orada bana saldırmaya çalıştılar. Ben uzaklaşmaya çalışırken arkamdan tahta parçaları falan attılar. Gidip teslim oldum” dedi.

‘CAHİLLİK ETMİŞİM’

İfadesinin devamında, “Oradakiler tanıdığım insanlar. Mahalleden arkadaş olduğum için asker eğlenceme gelen kişiler olduğunu, kavga olmayacağını düşündüm. Sarhoş olduğunu, aileme zarar vereceğini düşündüm için bıçağı aldım” diyen sanığa mahkeme başkanı, ‘Böyle düşünüyorken neden oraya gittin’ diye sorunca, “Cahillik etmişim” cevabını verdi.

‘OĞLUMU BİLEREK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM’

Celal Can Er’in annesi Mehtap Çakmak, “Oğlumu isteyerek, bilerek, kasten öldürdüğünü düşünüyorum. Öfkeyle oldu hadi, neden koluna bacağına değil de kalbine vurup hayattan koparmış. Onu dünyadan koparmak için yapmış. Ağır ceza alsın istiyorum” dedi.

8 TANIK DİNLENDİ

Duruşmada olay anında çevrede bulunan 8 genç tanık olarak dinlendi. Tanıkların genellikle eski ifadelerine göre çelişkili beyanlarda bulunması nedeniyle mahkeme başkanı sık sık yalan tanıklığın suç olduğunu hatırlattı.

Sanık avukatı, müvekkilinin etrafının sarıldığını, sonucunu istemeseler de yaptığı eylemin meşru müdafaa sınırları içinde yer aldığını belirterek tahliyesini talep etti. Er ailesinin avukatı ise evden bıçağı alarak çıkmasından itibaren öldürme kastının sabit olduğunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, dinlenemeyen tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için 10 Kasım’a ertelendi.