Bahçelievler Mahallesi Zambak Sokak’ta meydana geldi. Celal Can Er, kız meselesi yüzünden husumetli olduğu Yunus Emre Çoşkun’u konuşmak için okullar bölgesine çağırdı. Er ve arkadaşları iddiaya göre Çoşkun’u darbetmeye başladı.

Kız meselesi kanlı bitti: Konuşmak için çağırmıştı - Resim : 1

Bu sırada Çoşkun, yanında taşıdığı ekmek bıçağını çekerek Er’i yaraladı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Er, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Düğün eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölüDüğün eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölüGündem

Kız meselesi kanlı bitti: Konuşmak için çağırmıştı - Resim : 3

Olayın ardından kaçan Yunus Emre Çoşkun, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çoşkun, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.