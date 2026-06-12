Edebiyat dünyası, modern çağın en sarsıcı ve absürt olaylarından birine tanıklık ediyor. Kumaş pazarlamacısı olarak çalışan ve ailesinin geçimini tek başına omuzlayan Gregor Samsa, huzursuz rüyalarla geçen bir gecenin ardından yatağında devasa bir böceğe dönüşmüş olarak uyandı. İlkin yaşadığı durumu geçici bir rahatsızlık sanan Samsa, işe yetişme telaşı ve üzerindeki toplumsal baskı nedeniyle durumun vahametini ancak yataktan çıkamadığında kavradı.

Franz Kafka’nın kaleme aldığı bu çarpıcı öykü, ilk bakışta fantastik bir başkalaşım gibi görünse de aslında modern toplumun kalbindeki derin yaraya neşter vuruyor. Samsa’nın zırhla kaplı sert sırtı, çok sayıda ince bacağı ve artık insan diline dönemeyen ses telleri, bireyin kapitalist düzen içerisindeki çaresizliğinin fiziksel birer sembolü olarak karşımıza çıkıyor.

'YARARSIZ KALMANIN' AĞIR BEDELİ

Samsa’nın dönüşümünün ardından aile içindeki dengeler de hızla değişti. İlk şoku atlatan anne, baba ve kız kardeş, başlangıçta acıma duygusuyla yaklaşsalar da Gregor’un artık eve para getiremeyeceğini anladıkları an gerçek yüzlerini gösterdiler. Sadık bir evlattan, oda hapsine mahkûm edilmiş bir "yaratığa" dönüşen Gregor, öz ailesi tarafından adeta bir utanç kaynağı olarak dışlandı.

"Gregor, sırtına yediği elma darbeleriyle ve odasının karanlığında, insanlığın en büyük trajedisi olan 'yalnızlığı' iliklerine kadar hissetti."

Kafka, bu başyapıtıyla bizlere şu soruyu soruyor: "Sistem için sadece ürettiğimiz sürece mi değerliyiz?."

"Dönüşüm", bireyin sisteme, ailesine ve en nihayetinde kendine yabancılaşmasını melankolik ve ironik bir dille gözler önüne seriyor. Eser, sarsıcı sonuyla okuyucuyu kendi hayatının dönemeçlerini sorgulamaya davet ediyor.