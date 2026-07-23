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Kaynak: DHA

Ankara'da bir kadının sosyal medyada yaptığı şiddet paylaşımı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Eşi tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia eden D.D., darp görüntülerini paylaşarak yaşadığı süreci anlattı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

D.D., yaptığı paylaşımda Ankara'da yaşadığını belirterek, fiziksel şiddet mağduru olduğunu öne sürdü. Yaşadığı darp nedeniyle hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçirdiğini ifade eden D.D., hukuki haklarını sonuna kadar arayacağını ve adaletin sağlanmasını istediğini söyledi.

BAKANLIK SORUŞTURMA SÜRECİNİ BAŞLATTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordineli şekilde hızla harekete geçtiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından mağdur kadına uzman ekipler tarafından psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulacağı, ihtiyaç duyduğu tüm sosyal hizmet mekanizmalarının gecikmeksizin devreye alınacağı bildirildi.

"DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ"

Açıklamada, "Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesi doğrultusunda kadına yönelik şiddetin cezasız kalmaması için hukuki sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı. Bakanlık, açılacak davaya müdahil olunacağını ve failin hak ettiği cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını belirtti.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, "Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Hiçbir gerekçe şiddeti meşrulaştıramaz. Kadınların can güvenliğini tehdit eden her türlü şiddet eylemine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan; vatandaşlar sürekli kadına şiddet ve kadına cinayetleri olaylarında şüpheli ve faillere "caydırıcı cezalar" verilmesi için yetkililere seslenmeye devam ediyor