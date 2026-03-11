Mersin merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Songül Aktekin ile 34 yaşındaki eşi Selami Aktekin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bir kadın daha eşi tarafından öldürüldü - Resim : 1

Selami Aktekin, tartışma sırasında Songül Aktekin'i bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Songül Aktekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan ve 9 suç kaydı olduğu öğrenilen Selami Aktekin'i arama çalışmaları devam ediyor.

