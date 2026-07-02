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Kaynak: İHA

Bursa Kahveciler ve Benzerleri Odası, 2026-2027 döneminde geçerli olacak azami fiyat tarifesini duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte, geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında zam yapıldı.

ÇAYIN FİYATI 52,5 TL’YE KADAR ÇIKTI

Yeni tarifeye göre bir bardak çayın azami fiyatları işletme türüne göre şöyle belirlendi:

Çay ocakları: 22,50 TL



sınıf kahvehaneler: 26 TL



sınıf kahvehaneler: 32,50 TL



2.sınıf kahvehaneler: 37,50 TL

Çay bahçeleri: 40 TL

Kafeteryalar: 52,50 TL

Türk kahvesinde üst sınır 200 TL

Türk kahvesinin azami fiyatı ise:

Çay ocaklarında 60 TL ve 3. sınıf kahvehanelerde 75 TL 2. sınıf kahvehanelerde 100 TL

Çay bahçelerinde 150 TL

Kafeteryalarda 200 TL

olarak açıklandı.

TOST VE GÖZLEME DE ZAMLANDI

Yeni tarifede diğer ürünlerin azami fiyatları da yükseldi:

Tost:

Kahvehaneler: 155 TL

Çay bahçeleri: 200 TL

Kafeteryalar: 260 TL

Karışık gözleme (kafeterya): 340 TL

Ayrıca filtre kahve, sıcak çikolata ve soğuk içecekler için de yeni üst limitler belirlendi.

ÜST SINIR VURGUSU

Oda tarafından yapılan açıklamada, belirlenen fiyatların azami (üst limit) olduğu vurgulandı. İşletmeler:

Bu fiyatların üzerine çıkamayacak

Ancak daha düşük fiyatla satış yapabilecek

Yeni tarife, 15 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girerken, kentte yeme-içme maliyetlerinin artmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.