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Kaynak: İHA

Keskin Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Sırça (20) küçükbaş hayvan sürüsünün yanında bulunan köpekler kavga etmeye başladı.

Köpeklerin kavga etmesine sinirlenen H.K. (26) ve İ.K. (49), hayvanlarını otlatan çoban ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K.nın adına kayıtlı ruhsatlı tabancayla çobana ateş ettiği öne sürüldü.

Başının arka kısmına mermi isabet eden genç çoban ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çoban, yoğun müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen İ.K. ile oğlu H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler A.K. (45) ve B.D. (35) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.