Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türk futbolunun 60 yıllık köklü çınarı Denizlispor'un yaşadığı çöküş yeni bir boyuta ulaştı.

Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden ve Türk futbolseverlerin hafızasına kazınan karşılaşmalara imza atan yeşil-siyahlı ekip, Süper Amatör Lig'e kadar geriledi.

Denizlispor'un şimdi ise 2026-27 sezonunda mücadele edeceği Süper Amatör Lig'e kadro yetersizliği nedeniyle katılamayacağı belirtildi.

KADRO TAMAMEN BOŞALDI

Yeni sezon öncesinde Denizlispor'da yaşanan futbolcu ayrılıkları krizi daha da derinleştirdi.

Mevcut futbolcuların takımda kalmak istemediği gerekçesiyle gönderildiği ve bunun sonucunda A takım kadrosunun tamamen boş kaldığı ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından yeşil-siyahlıların yeni sezona yeterli oyuncu kadrosuyla başlayamayacağı ve Süper Amatör Lig'de mücadele edemeyeceği belirtildi.

Denizlispor böylece sahaya dahi çıkamadan bir alt lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

BİR ZAMANLAR AVRUPA'DA TARİH YAZMIŞTI

Gelinen noktanın çarpıcılığını artıran ise Denizlispor'un 2000'li yılların başında Avrupa sahnesinde elde ettiği başarıların hafızalarda tazeliğini koruması oldu.

Denizlispor, 2002-2003 sezonunda tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Kupası'nda Türk futbolunun unutulmaz Avrupa maceralarından birine imza attı.

Turnuvada tarihi bir başarıya imza atarak son 16 turuna kadar yükselen Ege temsilcisinin Avrupa macerası, o sezon kupayı da kazanacak olan Jose Mourinho yönetimindeki Porto karşısında sona ermişti.

SÜPER LİG'DEN SÜPER AMATÖR'E

Bir dönem Türkiye'nin en üst liginde kalıcı ekiplerden biri olan ve Avrupa'da ülkeyi temsil eden Denizlispor, yıllar içerisinde yaşadığı sportif ve mali sorunların ardından basamakları birer birer indi.

Horozlar'ın gerileyişi sonunda Süper Amatör Lig'e kadar uzandı.

Şimdi ise Denizlispor'un 2026-27 sezonuna kadro yetersizliği nedeniyle katılamayacağı ve bir kez daha küme düşeceği belirtiliyor.

Böylece bir zamanlar Avrupa'da Porto gibi devlerle karşılaşan 60 yıllık Denizlispor, tarihinin en ağır dönemlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.