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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği mücadelede Eryaman Stadyumu tribünlerinde yaşanan çirkin olay maçın önüne geçmişti.

Babasıyla birlikte maç izlemeye gelen Fenerbahçeli minik bir taraftar Göktuğ Alımcı'nın formasını çıkarmaya zorlandığı görüntüler büyük tepki toplamıştı.

FENERBAHÇE'DEN MİNİK TARAFTARA ANLAMLI JEST

Olayla ilgili Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp, minik taraftar Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı ile iletişime geçerek kendilerini Lyon maçında ağırlayacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Dün oynadığımız Gençlerbirliği karşılaşmasında, üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftarımız Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı ile Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından iletişime geçilmiştir.

Göktuğ ve ailesini, Salı günü oynayacağımız Olympique Lyon karşılaşmasında misafir edecek; minik taraftarımızı Fenerbahçe Ailesi’nin sıcaklığıyla ağırlayacağız.

Yaşanan olay sırasında sağduyulu ve yapıcı yaklaşımlarıyla duruma müdahale ederek Göktuğ ve ailesinin yanında olan emniyet mensuplarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz.

Bir çocuğun, yalnızca gönül verdiği takımın formasını taşıdığı için tepkiyle karşılaşmasını kabul edilemez buluyor; sporun birleştirici ruhuyla ve gerçek taraftarlık anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu davranışı şiddetle kınıyoruz.

Futbolun rekabeti sahada kalmalıdır. Çocukların takımlarına duyduğu sevgiye, yaşadığı heyecana ve renklerine olan bağlılığına her koşulda saygı gösterilmelidir.

Çocukların tribünlerde korkmadan, özgürce ve sevdikleri takımın renkleriyle futbolun coşkusunu yaşayabildiği bir spor kültürünü hep birlikte korumak hepimizin sorumluluğudur."