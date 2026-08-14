Kaynak: Haber Merkezi

CHP’li Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve CHP’li belediye meclis üyeleri paylaştığı ortak açıklamayla YENİ Parti’ye geçeceklerini ifade etti.

"Tarihin doğru tarafında yeni bir yolculuğa başlıyoruz" ifadelerinin yer verildiği açıklamada; Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri, Cumhuriyetin temel değerleri, laiklik ve demokrasi ekseninde halka karşı duyulan sorumluluğa vurgu yapıldı.

ÖDÜN VERMEDEN DEVAM

Gerçekleştirilen ortak açıklama bugüne dek devam eden ilkeli duruşun korunacağı ifade edilerek "Cumhuriyetin, demokrasinin, özgürlüğün ve halkımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Yeni bir dönem, yeni bir yolculuk; ancak aynı değerlerle, aynı sorumlulukla ve aynı kararlılıkla" sözleri sarf edildi. Bildiride, Datça'ya ve yurttaşlara olan sevgi ile hizmet anlayışının bu yeni sürecin temelini oluşturacağı vurgulandı.

DEMOKRASİ EVİ’NDE BULUŞMA

Söz konusu yeni dönemin ilk somut adımı ise hafta sonu atılacak. Yarın saat 11.30’da Datça Demokrasi Evi’nde gerçekleştirilecek olan etkinliğe; YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan, YENİ Parti Muğla İl Başkanı Nail Kızıl ile Muğla Milletvekilleri Av. Cumhur Uzun ve Süreyya Öneş Derici katılacak.

YENİ Parti’ye geçecek isimler:

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt

Meclis Üyeleri:

Tuna Özalp,

Bekir Çümen

Mutlu Gündoğan

Filiz Aydeniz

Saffet Toksöz

Çiğdem Canbey

Şinasi Tugay Eser

Yüksel Temel

Melike Işıktekin

Yağmur Ülker