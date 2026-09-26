Kaza, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Gültepe mevkisinde meydana geldi. Memet Tuzluca, kamyonla seyir halindeyken yola çıkan eşeğe çarpmamak için ani manevra yaptı.

Bir anlık reflex felaket getirdi: Oto yola çıkan eşek trafiği alt üst etti - Resim : 1

Tuzluca’nın kontrolünü kaybettiği kamyon devrildi. Tuzluca ve yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Bir anlık reflex felaket getirdi: Oto yola çıkan eşek trafiği alt üst etti - Resim : 3

Memet Tuzluca’nın kolunda ve belinde kırıklar bulunduğu, başından da yaralandığı belirtildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturmaya başlatıldı.