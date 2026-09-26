Avrupa'da artan araç sayısı ve trafik yoğunluğuna karşı dikkat çeken bir uygulama başlatıldı. Ülke yönetimi, yollardaki otomobil sayısını kademeli olarak azaltabilmek için sürücülere maddi destek sağlama kararı aldı.
Ehliyetini teslim edene 1,5 milyon TL verilecek: Başvuru için sıraya girdiler
Trafik yoğunluğunu azaltmak için dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Belirlenen şartları sağlayarak ehliyetini gönüllü teslim eden sürücülere yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde ödeme yapılacak. Programdan yararlanmak isteyenlerin ise önemli şartları yerine getirmesi gerekiyor.Kaynak: Diğer
Sözcü'nün haberine göre yeni uygulama kapsamında direksiyon başına geçmekten belirli bir süre boyunca vazgeçmeyi kabul eden sürücülere yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde finansal destek sunulacak.
Ancak ödemeyi alabilmek için yalnızca ehliyeti teslim etmek yeterli olmayacak. Yaş, ülkede ikamet süresi ve ehliyet geçmişi gibi bir dizi şart aranacak.
EHLİYETİNİ TESLİM EDENLERE ÖDEME YAPILACAK
Trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçlayan uygulama, “Ehliyet Teslim Programı” adıyla yürürlüğe girdi.
Projeyle araç kullanımının azaltılması, hava kirliliğinin önüne geçilmesi ve toplu taşımanın vatandaşlar için temel ulaşım alternatiflerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.
Program kapsamında şartları karşılayan ve sürücü belgesini gönüllü olarak teslim eden kişilere finansal destek sağlanacak.
5 YIL BOYUNCA TRAFİĞE ÇIKMAMAK GEREKİYOR
Uygulamadan 30 yaş ve altındaki sürücüler yararlanabilecek.
Sürücü belgesini gönüllü olarak teslim edenlerin 5 yıl boyunca trafiğe çıkmayacağını taahhüt etmesi gerekiyor. Yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki destek ise tek seferde değil, yıllık taksitler halinde ödenecek.
Beş yıllık süre tamamlanmadan kararından vazgeçerek yeniden araç kullanmak isteyenlerin aldıkları tutarı geri ödemesi gerekecek.
BAŞVURU İÇİN BU ŞARTLAR ARANACAK
Programa başvurmak isteyenlerde yalnızca yaş şartı aranmayacak. Adayların en az 7 yıldır kesintisiz olarak programın uygulandığı ülkede yaşıyor olması gerekiyor.
Ayrıca başvuru sahibinin en az 1 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip olması ve ehliyetinin daha önce herhangi bir nedenle iptal edilmemiş olması şartı bulunuyor.
Program için hükümet tarafından yıllık 5 milyon euro bütçe ayrılırken, uygulamadan her yıl en fazla 1.000 kişinin yararlanabileceği açıklandı.
İŞTE UYGULAMANIN BAŞLATILDIĞI ÜLKE
Sürücülere yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde destek sağlayacak uygulamayı hayata geçiren ülke Malta oldu.
Avrupa'nın yüzölçümü bakımından en küçük ülkeleri arasında bulunan Malta, aynı zamanda kıta genelinde araç yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeler arasında yer alıyor.
Ülke yönetimi yeni programla yollardaki otomobil sayısını azaltmayı ve vatandaşları toplu ulaşıma yönlendirmeyi amaçlıyor.
YENİDEN EHLİYET ALMAK İSTEYENLERE DERS ŞARTI
Ehliyetini teslim ederek programa katılan sürücüler, beş yıllık sürenin tamamlanmasının ardından yeniden direksiyon başına geçebilecek.
Ancak yeniden araç kullanmak isteyenlerin en az 15 saatlik direksiyon dersini tamamlaması gerekecek. Böylece program kapsamında beş yıl boyunca araç kullanmayan sürücülerin yeniden trafiğe çıkmadan önce eğitim alması şart olacak.