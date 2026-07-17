Kaynak: İHA

Bingöl'de hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen modern besi çiftliği, devlet destekleriyle üretimini aralıksız sürdürüyor.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Fonu (IPARD) Programı kapsamında fonlanan ve toplamda 29 milyon liraya mal olan dev tesise, 22 milyon liralık finansal hibe desteği sağlandı. 250 baş hayvan kapasitesine sahip olan işletme, bölgedeki hayvansal üretime büyük bir ivme kazandırıyor.

TKDK Bingöl İrtibat Ofisi Sorumlusu Veteriner Hekim Safiye Ergin Kaya, kurum tarafından sağlanan teşviklerin artık Türkiye'nin 81 ilinde de aktif olarak uygulandığını ifade etti. Bingöl genelinde şimdiye kadar arıcılıktan kırsal turizme, yenilenebilir enerjiden su ürünleri yetiştiriciliğine kadar geniş bir yelpazede toplam 20 projenin desteklendiğini aktaran Kaya, şu bilgileri paylaştı:

"Bu projelerle Bingöl'e 231 milyon liralık yatırım kazandırıldı. Kurumumuz tarafından 152 milyon lira hibe desteği sağlandı. İçerisinde bulunduğumuz besi çiftliğinin yatırım bedeli 29 milyon lira olup, bunun 22 milyon lirası hibe olarak karşılandı. Üreticilerimizi proje hazırlamaya davet ediyoruz. Gelin, proje yapın; kurumumuz ve devletimiz desteklesin. Toprağımıza, hayvancılığımıza ve geleceğimize birlikte sahip çıkalım."

Tesisin işleyişi hakkında detaylar veren Çiftlik Sorumlusu Orhan Özateş, TKDK'nin sunduğu katkılar sayesinde Avrupa standartlarını yakalayan modern bir işletmeyi şehre kazandırdıklarını vurguladı. Üretim süreçlerinin büyük oranda teknolojiden faydalanılarak yürütüldüğünü belirten Özateş, şunları kaydetti:

"Çiftliğimiz 250 baş kapasiteyle faaliyet gösteriyor. Üretimimizi tam kapasite sürdürüyoruz. Tesisimiz Avrupa standartlarına uygun olarak kuruldu. Üretimin büyük bölümünü makineleşmiş sistemlerle gerçekleştiriyoruz. TKDK'nın sağladığı destekler bu yatırımın hayata geçirilmesinde önemli katkı sundu.”