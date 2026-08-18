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Kaynak: DHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 27 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında Nilüfer ilçesi Barış ve Kültür mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Apartmanların 1'inci katlarına tırmanarak evlere girip, toplam 200 bin TL'lik hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için 75 ayrı güvenlik kamerası izlendi. İncelemeler sonucu şüphelinin, 30 suç kaydı bulunan Ş.K. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi 15 Ağustos'ta Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Caddesi’nde saklandığı evde yakaladı. Adreste yapılan aramada, çalındığı belirlenen 15 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.