Etiler’de hırsızlık avı: Kapı kapı dolaşan kadınlar polisin radarına takıldılar

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler M.Ç.’nin daha önceden 50 suç kaydı bulunduğu ve 5 ayrı dosyadan arandığı belirlendi. Diğer Şüpheli M.Ç.’nin ise 63 suç kaydı bulunduğu ayrıca konut dokunulmazlığını ihlalden 5 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı.