Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Etiler’de hırsızlık avı: Kapı kapı dolaşan kadınlar polisin radarına takıldılar

Etiler’de hırsızlık avı: Kapı kapı dolaşan kadınlar polisin radarına takıldılar

İstanbul’un lüks semti Etiler’i mesken suçun 3 kadın hırsız film sahnelerini aratmayan bir operasyon ile yakalandı. Girdikleri binalarda ev sahiplerinin olmadığı kontrol ettikten sonra harekete geçen hırsız kadınlar polisin radarına takıldı.

Kaynak: DHA
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Etiler’de hırsızlık avı: Kapı kapı dolaşan kadınlar polisin radarına takıldılar - Resim: 1

Etiler’de hırsızlık amacıyla evlerin kapılarını çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Etiler’de hırsızlık avı: Kapı kapı dolaşan kadınlar polisin radarına takıldılar - Resim: 2

Poliste daha önceden çok sayıda suç kaydı bulunan kadınların üzerinden, kapıların göbek kilitlerini açmaya yarayan tornavidalar, kurbağacık anahtar gibi malzemeler çıktı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Etiler’de hırsızlık avı: Kapı kapı dolaşan kadınlar polisin radarına takıldılar - Resim: 3
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Etiler’de hırsızlık avı: Kapı kapı dolaşan kadınlar polisin radarına takıldılar - Resim: 4

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler M.Ç.’nin daha önceden 50 suç kaydı bulunduğu ve 5 ayrı dosyadan arandığı belirlendi. Diğer Şüpheli M.Ç.’nin ise 63 suç kaydı bulunduğu ayrıca konut dokunulmazlığını ihlalden 5 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı.

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Etiler’de hırsızlık avı: Kapı kapı dolaşan kadınlar polisin radarına takıldılar - Resim: 5

Üçüncü şüpheli N.F.’nin ise poliste daha önceden 92 suç kaydının olduğu tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Etiler’de hırsızlık avı: Kapı kapı dolaşan kadınlar polisin radarına takıldılar - Resim: 6
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Etiler’de hırsızlık avı: Kapı kapı dolaşan kadınlar polisin radarına takıldılar - Resim: 7
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Etiler’de hırsızlık avı: Kapı kapı dolaşan kadınlar polisin radarına takıldılar - Resim: 8
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Etiler’de hırsızlık avı: Kapı kapı dolaşan kadınlar polisin radarına takıldılar - Resim: 9
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