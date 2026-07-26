Etiler’de hırsızlık amacıyla evlerin kapılarını çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol eden 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiler’de hırsızlık avı: Kapı kapı dolaşan kadınlar polisin radarına takıldılar
İstanbul’un lüks semti Etiler’i mesken suçun 3 kadın hırsız film sahnelerini aratmayan bir operasyon ile yakalandı. Girdikleri binalarda ev sahiplerinin olmadığı kontrol ettikten sonra harekete geçen hırsız kadınlar polisin radarına takıldı.Kaynak: DHA
Poliste daha önceden çok sayıda suç kaydı bulunan kadınların üzerinden, kapıların göbek kilitlerini açmaya yarayan tornavidalar, kurbağacık anahtar gibi malzemeler çıktı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler M.Ç.’nin daha önceden 50 suç kaydı bulunduğu ve 5 ayrı dosyadan arandığı belirlendi. Diğer Şüpheli M.Ç.’nin ise 63 suç kaydı bulunduğu ayrıca konut dokunulmazlığını ihlalden 5 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı.
Üçüncü şüpheli N.F.’nin ise poliste daha önceden 92 suç kaydının olduğu tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.