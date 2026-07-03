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Bu seneki BİLSEM mülakat aşaması Milli Eğitim Bakanlığınca sonlandırıldı ve aileler ile küçük adaylar duyurunun yapılacağı anı sabırsızlıkla gözlüyor. Kurumun paylaştığı planlamaya göre, sınav neticeleri bugün sistemde olacak. Adaylar, e-Okul platformuna giriş gerçekleştirerek kendi verilerine ulaşabilecek ve resmi kayıt adımlarını hayata geçirebilecek. Açıklanacak verilerle beraber öğrencilerin gelecek dönem hazırlıkları şekillenecek ve asil kayıt prosedürleri uygulamaya konacak.

2026 BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, 6 Nisan ile 19 Haziran 2026 günleri arasında icra edilen mülakatların tamamı geride kaldı. İlgili değerlendirme puanları 3 Temmuz Cuma günü sistem üzerinden sorgulamaya açılacak. Veriler yüklendiği dakikadan itibaren resmi kılavuz ilkeleri doğrultusunda; zihinsel performans, resim ve müzik branşlarında adayların kapasitelerinin incelendiği mülakatların neticelerine e-Okul portalı veya meb.gov.tr internet sitesinden T.C. kimlik bilgileriyle ulaşılabilecek. Listelerin kesinlik kazanması ve olası itiraz aşamalarının son bulmasıyla özel eğitim kurumlarına girmeye hak kazananlar ilan edilecek. Cari döneme ait BİLSEM yerleştirme işlemleri 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 günleri arasında yürütülecek. Duyurulan bu takvimin haricinde hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.