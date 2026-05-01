Küçükçekmece Belediyesi, ilçede eğitim veren dört üniversite ile kapsamlı bir iş birliği protokolüne imza atarak yerel yönetim ve akademi dünyası arasında köprü kurdu. İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile hayata geçirilen bu protokol, eğitimden çevreye, dijital dönüşümden afet yönetimine kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Yerel Yönetim ve Üniversiteler İş Birliği Protokolü imza töreni, ilçenin kültür merkezinde gerçekleştirildi. Törene Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, üniversitelerin rektörleri Prof. Dr. Ersin Göse, Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe ve Prof. Dr. İsmail Küçük’ün yanı sıra belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Başkanı Kemal Çebi, bu iş birliğinin kentin geleceği için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. Başkan Çebi, attıkları imzanın bilginin, deneyimin ve ortak aklın Küçükçekmece’de buluşmasının güçlü bir ifadesi olduğunu belirtti. Tüm üniversitelerin ilçe sınırları içerisinde yer almasının büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Çebi, akademinin sahaya, kente ve toplumsal yaşama dokunmasını son derece değerli bulduğunu söyledi. Gençlerin bu sayede daha fazla fırsata erişeceğini belirten Belediye Başkanı, belediye olarak bilimin ışığında çok daha nitelikli projeler üreteceklerini ve temel amaçlarının akademik birikimi sahayla birleştirerek ortak bir üretim kültürü oluşturmak olduğunu dile getirdi.



İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın ise bu protokolü son derece önemli bir buluşma olarak niteledi. Belediye tarafından üniversitelere geniş bir uygulama alanı sunulduğunu belirten Rektör Aydın, bu sayede bölge halkına eğitim noktasında ciddi katkılar sağlayacaklarını ifade etti. Akademiyi sahaya dâhil etme konusundaki vizyonundan dolayı Başkan Çebi ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Geleceğe Yönelik Projeler Yolda

İmzalanan bu kapsamlı protokol çerçevesinde;

Eğitim ve Araştırma: Akademik çalışmalarla yerel sorunlara bilimsel çözümler üretilecek.

Çevre ve İklim Değişikliği: Sürdürülebilir bir ilçe için yeşil odaklı projeler geliştirilecek.

Şehir Planlama: Kentin ihtiyaçlarına yönelik modern planlama çalışmaları yapılacak.

Afet Yönetimi: Olası afetlere karşı hazırlıklı bir Küçükçekmece için bilimsel veriler kullanılacak.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler: Seminerler, paneller ve atölyelerle hem öğrencilerin hem de tüm ilçe sakinlerinin bilgi ve becerileri geliştirilecek.

Bu iş birliği ile Küçükçekmece’nin, akademik potansiyeli yüksek, yenilikçi ve bilim temelli projelerle örnek bir model oluşturması bekleniyor.