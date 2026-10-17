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Kaynak: Haber Merkezi

Bilgisayarlarıyla öne çıkan Acer, bu kez akıllı telefon modeliyle gündeme geldi. Latin Amerika pazarı için hazırlanan Sospiro A70, alışılmışın dışında bir tasarım detayıyla dikkat çekiyor: Cihazın arka panelinde, ana ekrandan bağımsız olarak çalışan küçük bir görüntüleme alanı bulunuyor.

Markanın daha önce piyasaya duyurduğu Sospiro A15 ile benzer çizgiler taşıyan model, 165,95 x 77,1 x 8,35 mm ölçülerinde tasarlandı. 210 gram ağırlığındaki cihazda IP64 koruma standardı da yer alıyor.

ACER SOSPİRO A70'İN TEKNİK DETAYLARI

Modelin ön yüzünü 6,67 inçlik IPS panel kaplıyor. 720 x 1600 piksel çözünürlük sağlayan ekran, 120 Hz tazeleme kapasitesi ve damla biçimindeki çentikle geliyor.

Arka kısımdaki 1,88 inçlik TFT panel ise 240 x 284 piksel çözünürlük sunuyor. Bu bölümün öne çıkan işlevi, telefonun ana kamerası kullanılarak çekilen özçekimlerde görüntünün ve çekim alanının önceden görülebilmesi.

Donanım bileşenleri arasında 5G ağlarına bağlanabilen Unisoc T8200 yonga seti yer alıyor. RAM 8 GB olarak belirlenirken dosyalar ve uygulamalar için 256 GB depolama alanı sağlanıyor.

KAMERA VE PİL KAPASİTESİ

Fotoğraf çekimi için cihazın arka tarafında 64 megapiksellik bir kamera kullanılıyor. Yapay zekâ sensörü ve LED flaşla desteklenen bu kameraya, ön yüzde 16 megapiksel çözünürlük sunan özçekim kamerası eşlik ediyor.

Acer'ın yeni telefonunda 5.000 mAh kapasiteli pil bulunuyor. Yazılım tarafında ise Google'ın mobil işletim sisteminin Android 16 sürümü tercih ediliyor.

Latin Amerika için tanıtılan Sospiro A70'in ne kadara satılacağı konusunda Acer henüz bir fiyat bilgisi paylaşmadı.