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Microsoft, Windows ve mobil cihazlar arasındaki etkileşimi artıracak kapsamlı uzaktan kontrol imkanlarını devreye almaya hazırlanıyor. Android platformu için geliştirilen "Link to Windows" (Windows Bağlantısı) uygulamasının kodlarında ortaya çıkan detaylar, kullanıcıların bilgisayarlarının başında bulunmadan cihaz yönetimi yapabilmesine olanak tanıyacağını gösteriyor.

UZAKTAN GÜÇ YÖNETİMİ SEÇENEKLERİ GELİYOR

Yeni uzaktan kontrol altyapısı kapsamında kullanıcılara doğrudan akıllı telefon ekranı üzerinden erişebilecekleri şu güç yönetimi seçenekleri sunulacak:

-Yeniden başlat

-Bilgisayarı kapat

-Güncelle ve yeniden başlat

-Güncelle ve kapat



Kullanıcılar ayrıca bilgisayarlarını telefon üzerinden uyku moduna da alabilecek. Ancak uyku moduna geçildiğinde mobil cihaz ile bilgisayar arasındaki kablosuz bağlantı tamamen kesileceği için cihazı yeniden uyandırmak adına bilgisayarın başına geçilmesi gerekecek.

VERİ KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN UYARI EKRANI

Microsoft, uzaktan kapatma veya yeniden başlatma komutlarının oluşturabileceği riskleri önlemek adına sistem içerisine onay mekanizmaları dahil ediyor. Bilgisayarda açık kalan uygulamalar veya kaydedilmemiş çalışmalar bulunması durumunda kullanıcıya veri kaybı yaşanabileceğini bildiren uyarı pencereleri gösterilecek. Özellikle arka planda Windows güncellemesi bekleyen sistemlerde veri güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Şimdilik uygulamanın kodlarında kapalı bir şekilde yer alan ve henüz test kullanıcılarına dahi açılmayan özelliğin, önümüzdeki güncellemelerle birlikte kademeli olarak yayınlanması bekleniyor.