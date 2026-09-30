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Kaynak: İHA

Eğitimden içerik üretimine, oyundan yapay zeka uygulamalarına kadar genişleyen bilgisayar kullanımı, tüketicileri uzun vadeli yatırım kriterlerini değerlendirmeye yönlendiriyor. Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, cihaz seçiminde en yüksek teknik özelliklere sahip modeli seçmenin her zaman doğru yaklaşım olmadığını belirterek, doğru kullanım senaryosu ile ihtiyaçlara uygun konfigürasyon oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Gelişen yazılımların zamanla daha fazla işlem gücü, RAM ve depolama talep ettiğini ifade eden Karaman, "Bilgisayarın ömrünü yalnızca ilk alındığı gündeki donanımı belirlemiyor. Kullanıcının her yeni ihtiyacında cihazını tamamen yenilemek zorunda kalmaması için doğru konfigürasyon, geliştirilebilirlik, dayanıklılık ve teknik destek erişimi kritik rol oynuyor" değerlendirmesinde bulundu.

GELİŞTİRİLEBİLİR DONANIM VE SATIŞ SONRASI DESTEK ÖMRÜ UZATIYOR

Değişen kullanım alışkanlıkları ve artan dosya boyutları karşısında RAM ile depolama bileşenlerinin yükseltilebildiği cihazların tercih edilmesinin cihaz ömrünü doğrudan uzattığı kaydedildi. Bu sayede kullanıcılar, sistemlerini tamamen değiştirmeden güncel tutabiliyor.