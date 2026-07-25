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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" listesinde Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'na (Bilecik TSO) kayıtlı 10 firma yer aldı. Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün, listeye giren firmaları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Başkan Ergün, açıklamasında İSO'nun 2025 yılı araştırmasında yer alarak Bilecik'i başarıyla temsil eden üye firmaların kentin ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Sanayicilerin üretim gücü, küresel rekabet kapasitesi ve sağladıkları istihdamla Türkiye ekonomisine değer kattığını vurgulayan Ergün, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 listesinde yer alarak bizleri gururlandıran 10 üye firmamızı yürekten tebrik ediyorum. Üretim güçleri, küresel rekabet kapasiteleri ve yarattıkları istihdamla ilimiz ve ülke ekonomisine katma değer sağlayan sanayicilerimize, firma yöneticilerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İSO'nun açıkladığı listede yer alan Bilecik TSO üyesi firmalar şöyle sıralandı:

Vatan Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Camiş Madencilik A.Ş.

RHI Magnesita Turkey Refrakter A.Ş.

Türk Ytong A.Ş.

Termal Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Vezirhan Çimento Madencilik San. Tic. A.Ş.

Demisaş Döküm Emaye Mamülleri A.Ş.

Turk Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Sayın Prefabrik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Bilecik TSO, listeye giren firmaların elde ettiği başarının hem Bilecik sanayisinin üretim gücünü hem de ilin ekonomik potansiyelini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.