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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Hasçelik Fabrikasında bugün sabah saatlerinde bir patlama meydana gelmiş ve 3 işçi yaralanmıştı. Patlamanın ardından fabrikadan açıklama yapıldı.

Olay sırasında can kaybı yaşanmamış olmasının en büyük teselli olduğu belirtilen açıklamada, patlamada yaralanan işçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Bugün (12 Haziran 2026 Salı ) Bilecik fabrikamızın işletme sahasında meydana gelen bir olay sonucunda üç çalışma arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Olay sırasında herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir.

Yaralanan çalışma arkadaşlarımız, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Çalışma arkadaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, süreç tarafımızca yakından takip edilmektedir.

Olayın nedenine ilişkin incelemeler ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği her daim önceliğimiz olup, gerekli tüm değerlendirmeler titizlikle yapılmaktadır.

Sürece hızlı ve etkin şekilde destek veren Bilecik Valiliği başta olmak üzere, sağlık ekiplerine, itfaiye teşkilatına ve ilgili tüm kurumlara teşekkür ederiz.

Yaşanan olaydan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza, ailelerine ve tüm Hasçelik çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” denildi.