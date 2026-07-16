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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in merkez ilçesine bağlı Sütlük Köyü mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 20 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi. Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra hava araçlarıyla da müdahale edildi.

Koordineli çalışmalar sayesinde alevler çevredeki ormanlık alana yayılmadan kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 20 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.