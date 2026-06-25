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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, ilçe genelinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde, emniyet kemeri kullanmayan ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücüler tespit edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada bir anlık ihmalin, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği belirtilerek, vatandaşlara emniyet kemerlerini takmaları, direksiyon başında telefon kullanmamaları, trafik kurallarına uyarak hem kendi can güvenliklerini hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini korumaları uyarısında bulunularak, “Güvenli trafik, kurallara uyan sürücülerle mümkündür.” denildi.