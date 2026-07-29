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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde son tüketim tarihi geçen 768 kilogram poşet çaya el koydu.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere her alanda sağlıklı ve güvenli şekilde hizmet alması amacıyla denetimlerini hafta içinde ve sonunda sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde tespit ettikleri ruhsatsız depoda 768 kilogram son kullanım tarihi geçen poşet çaya el koydu.

İlgili kişiler hakkında tutanak tutarak işlem yapan Zabıta Müdürlüğü görevlileri, depoyu mühürleyerek faaliyetine son verdi.

VATANDAŞLARIN DUYARLI VE DİKKATLİ OLMALARI UYARISI YAPILDI

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, yapılan denetim hakkında yaptığı açıklamada vatandaşların bu tür olumsuz ve uygunsuz durumlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Zabıta Müdürlüğü olarak denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Öndersev, ‘’Zabıta Müdürlüğü olarak bizler belirli takvim doğrultusunda her işletmeyi denetliyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edecek hususlarda çok dikkatli ve hassas davranıyoruz. Bu anlamda bu tür uygunsuzluklara izin vermiyoruz. Vatandaşlarımızın da bu tür konulara daha hassas yaklaşmaları ve duydukları olumsuz ve uygunsuz durumları ilgili birimlere aktarmaları son derece önemli olacaktır.’’ İfadelerini kullandı.